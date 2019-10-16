大陸生態環境部、發改委等多部門近日印發《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》。要求京津冀及周邊地區全面完成2019年環境空氣品質改善目標，秋冬季期間PM2.5平均濃度同比下降4％。

《行動方案》提到，近年來，大陸環境空氣品質持續改善，細顆粒物(PM2.5)濃度大幅下降，但環境空氣品質改善成果還不穩固，尤其是京津冀及周邊地區秋冬季期間大氣環境形勢依然嚴峻，PM2.5平均濃度是其他季節的2倍左右，重汙染天數占全年90％以上。2018-2019年秋冬季，京津冀及周邊地區PM2.5平均濃度同比上升6.5％，重汙染天數同比增加36.8％。部分地區散煤複燒、車用油品不合格、重汙天氣應對不力等問題仍然突出。

據預測，2019-2020年秋冬季氣象條件整體偏差，不利於大氣汙染物擴散，進一步加大了大氣汙染治理壓力，必須以更大的力度、更實的措施抵消不利氣象條件帶來的負面影響。

(旺報 )