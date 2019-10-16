台灣居住困境嚴重，全國購屋痛苦指數高居全球前10名，雙北式更名列全球前3名，時代力量立委黃國昌、台北市前都發局長林洲民等人共同發起居住正義改革聯盟，今天上午舉行成立記者會，居住正義改革聯盟提出完成實價登錄2.0、修法課徵囤房稅、履行社會住宅承諾等3大訴求，呼籲各黨派共同支持居住正義。

居住正義改革聯盟由黃國昌、林洲民、居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway等7人共同發起，希望透過這次行動，讓更多人站出來，並要求政黨、政治人物不要被金權綁架，從制度面扭轉金權炒作房屋土地的錯誤結構。

居住正義改革聯盟提出落實居住正義3大訴求，第1完成實價登錄2.0，落實防是資訊透明，第2修法課徵囤房稅，抑制不動產炒作，第3履行社會住宅承諾，解結青年租屋困境。

年近40歲的媽媽吳少喬指出，每多朋友常常在生孩子跟買房子間選擇，因為連房子都養不起，怎麼養孩子，像是她每月身揹3萬多元房貸，為了兼顧家庭受入及房貸壓力，幾乎擠不出時間陪孩子，期盼透過推動住宅正義，讓民眾的聲音受到重視，孩子可以得到應有的未來。

Sway表示，8年級生除非家裡有錢，否則恐沒機會買房子，以過去父親購屋40萬元為例，換成他的時代相同條件的房子，已經漲到700萬元，現在更是漲破1000萬元，台灣房地產看似有榮景，實際都被建商、投資客吃掉，過去政府推動的實價登錄1.0跟合宜宅，目的都是選舉考量，房屋實價登錄遮蓋東蓋西，根本看不到真實房價變化。

黃國昌說，歡迎支持3大訴求的政治人物參與行動，希望藉由號召更多人一起站出來，告訴所有政治人物、政黨我們受夠了，預計11月9日在東區舉辦集結活動，接下來也會在台北市大街小巷跟市民報告溝通，凝聚落實居住正義的力量。

(中時 )