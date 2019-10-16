高雄市長韓國瑜15日請假正式投入總統選戰，台北市長柯文哲表示，「韓市長要放掉我很羨慕」，他認為，先前韓國瑜兩頭燒臘燭真慘，但他也要替高雄捏一把冷汗，繼續下去三個月就停擺了。

柯文哲對韓國瑜請假投入選戰表示，韓市長要放掉我是很羨慕，我每天七點半還要坐在這裡開會。他說，1天24小時，他（韓國瑜）這樣兩頭燒臘燭也真慘，但我還是替高雄捏一把冷汗，大概這三個月就停擺了。

柯文哲說，他自己去年選舉，最後法定15天才請假去選，選到最後差一點掛掉，還被外界說你好大尾、哪有選舉不當一回事？事後他想，哪有人像他一樣托大的，選台北市長工作到最後15天才去選舉？

柯表示，坦白講，有時候還是不切實際，政治的現實不是這樣子，畢竟選舉還是要花時間，韓國瑜要請假他也可以理解，但覺得不需要走到這一步， 所以第一步走錯，後面就沒有辦法了，一定只好請假了。

對於呂秀蓮、朱立倫當初都是在參選時請假，柯文哲說，朱立倫也是第二任，坦白講朱立倫一開始他也不是很想選，他也是被搞到換柱，坦白講這都不是正常國家該有的現象，但現在越來越不正常。

柯文哲說，他個人對要不要選總桶最後還是猶豫不決，因為兩黨推出草包菜包，整個知識界、產業界都很焦慮。但第一果菜市場、魚市場140億工程流標兩次，「我要是去選總統，保證Game Over」；環南市場年底開工，我要是沒有坐在這裡盯著，你看會不開工？

柯文哲說，市政還是一個責任啦！環南市場 攤商一直在吵要不要年後搬遷，他還是主張過年前搬，因為一延後二期工程至少慢10個月，「幾十億的工程延後就是錢」。

柯文哲認為，有時候還是責任，還有講說有副市長，「那以後都不要選市長好了」。這都不是正常國家該有的現象，但坦白講，都已經走到這裡還是把它走完。

(中時 )