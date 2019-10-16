行政院原訂7月底、8月初公布禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單，但至今卻遲遲未公布，行政院秘書長李孟諺今表示，還在評估當中，而就政院掌握，全球有12個國家也仍在評估中，包含日本、加拿大、英國、法國等，目前19個國家不予禁止、五國禁止，這些都會納入政院最後階段評估的機制。

立法院內政委員會今天審查行政院院本部明年度總預算，李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka等人都出席備詢。

立委劉世芳表示，政院4月公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，禁止清單卻還沒有出爐是否遇上什麼狀況，而目前台灣大學、中山大學等都有海康威視的監視器，台中市、台北市政府也被披露有中國大陸製的監視器，質疑該如何達到全台一致性。

李孟諺指出，針對危害資通產品的禁止使用清單，特別是中國大陸部分，政院一直朝這方向研擬中，但也有評估過清單對產業界影響或是相關貿易糾紛，還在評估當中，而就政院掌握，全球有12個國家也仍在評估中，包含日本、加拿大、英國、法國等，目前19個國家不予禁止、五國禁止，這些都會納入政院最後階段評估的機制；現行作為部分，工程會針對採購法曾有函釋，各機關採購時，若是認為國安資安有危害，可以採取主動禁止。

資安處長簡宏偉補充說，除了採購法當中可以主動不採購，目前也有對縣市政府宣導，特別是貼牌的部分，相信現階段清單還沒有公布之前，這些可以做適時的防制。

(工商 )