蔡政府執政後兩岸關係緊繃，根據台灣優勢客服科技最新民調顯示，有5成5的民眾認同「台灣外交的穩定狀態，來自兩岸關係的和平發展」、4成7民眾認為我國的邦交國數量多寡會影響參與國際活動的權益。整體而言，對於蔡政府在外交與兩岸的表現，有近5成民眾給予負面評價。

隨著兩岸關係陷入緊張對立，台灣優勢客服科技特別針對蔡政府的兩岸政策進行民意調查。

首先，針對蔡政府上任至今的外交與兩岸表現，表示正面評價的有41.5％(非常滿意9.3％＋還算滿意32.2％)，負面評價的有49.1％ (不太滿意20.3％＋非常不滿意28.8％)，另外有9.4％未表態。

對於是否認同「台灣外交的穩定狀態，來自兩岸關係的和平發展」，表示認同的有55.2％，不認同的有34.4％，另有10.4％未表態。

接著，針對近期大陸暫停來台自由行、並限縮團客人數，而交通部推出國內觀光的輔助政策，該民調也詢問民眾是否贊成政府以此方式挽救台灣觀光市場，表示贊成的有40.5％，不贊成的有49.9％，另有9.6％未表態。

此外，若台灣舉辦聲援香港的反送中運動，最後演變成大規模的街頭抗議活動，是否仍會支持台灣的聲援活動，表示會支持的有38.4％，不支持的有50.5％，另有11.1％未表態。

該民調是由台灣優勢客服科技，於10月1日至10月5日採用隨機電訪方式進行，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1070人；在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

(中時 )