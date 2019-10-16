美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天惹來一身腥，他稱火箭總經理摩瑞「接收到錯誤訊息」才會發言挺港，引爆中美網友論戰；詹姆斯今天澄清說，他的話是被斷章取義了。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）說：「我們身為運動員、老闆、經理，不管什麼，我想，有問題發生時，如果你覺得對此有滿腔熱情，或覺得這是你想討論的，那就那樣做。」

他還說，常覺得自己的話被斷章取義。

湖人昨天結束中國熱身賽回國後，詹姆斯表示，摩瑞「要不就是得到錯誤訊息，要不就是沒真正了解狀況」，沒考慮後果就貼出挺港推文。

「許多人可能受傷，不僅是財務上，還有身心和情感上。」

「因此我們推文、說話及行事要小心，我們確實有言論自由，但言論自由也會伴隨很多負面影響。」

上述言論引發軒然大波後，詹姆斯昨晚又發了後續推文：「讓我解釋清楚，我不認為有人考慮到這則（摩瑞的）推文造成的後果和影響。我並沒有討論實質內容，其他人可以討論這個。」

(中央社)