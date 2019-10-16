前民進黨台中市黨部主委曾坤炳（左）、大學退休教授黃源誠，兩人共組發明人執政團隊，參加2020總統、副總統選舉連署登記申請。（盧金足攝）

參加2020總統、副總統選舉連署的曾坤炳、黃源誠，16日上午到台中市議會要拜會市長盧秀燕，請她轉達國民黨總統候選人韓國瑜，邀請韓國瑜連署，當選後將要求各單位每天上網公布政府經費開銷明細，除少數由國會監督之國防極機密預算外。但因開議中，盧秀燕人在議事堂備詢，雙方並未晤面。

前民進黨台中市黨部主委曾坤炳、大學退休教授黃源誠，兩人共組發明人執政團隊，參加2020總統、副總統選舉連署登記申請，今日上午至市議會，目標是向15日開始請假，16日開始競選行程的韓國瑜，力邀連署「政府開銷要公開」的承諾。

曾坤炳、黃源誠指出，有鑑於前總統陳水扁時代，以外交機密為由，款項交代不明，形成質疑羅生門，呼籲韓國瑜參與連署，當選後總統要求各單位每天要上網公布政府經費開銷明細。

曾坤炳說，台灣是個民主自由且多元化的社會，總統、副總統更是扮演領頭羊的角色，人民是國家的主人，有權知道納稅錢用於何處？決定有無必要使用？公開透明的財政，更是國家元首應盡的義務。

「人民是國家的主人，有權知道納稅錢用於何處？」曾坤炳強調，公開透明的財政，是國家元首應盡的義務。

曾坤炳呼籲，韓國瑜參與連署當選總統後要事先預防，台灣是個民主自由且多元化的社會，總統、副總統更是扮演領頭羊的角色，人民是國家的主人，有權知道納稅錢用於何處？決定有無必要使用？公開透明的財政，更是國家元首應盡的義務。

曾坤炳說，國家元首只是人民選出來的「公僕大總管」，一切應以國家人民權益為依歸；而非藉由各項機密為名目，濫用人民血汗納稅錢，用於中飽私囊，達自身及周邊利益。

副總統參選人黃源誠強調，民主要真正做到人民做主，公開透明的財政，是國家元首應盡的義務；更應以身作則，通令全國公務機關例行，由中央以達各縣、市，清清楚楚讓國民知道分毫的納稅錢用於何處？

「除少數由國會監督之國防極機密預算外，有甚麼款項是不得讓國民知道的呢？」黃源誠說，身為國家元首，不應利用所謂的「機密」行圖利之事實；所以如獲當選，將率先每天各單位上網公布政府經費開銷明細，除了少數由國會監督之國防極機密預算外。

曾坤炳、黃源誠號召支持「人民有知的權利」的選民，踴躍連署「2020第15任總統、副總統參選人曾坤炳、黃源誠

」，兩人承諾當選後將率先「要求各單位每天上網公布政府經費開銷明細，除少數由國會監督之國防極機密預算外。

此外，也要執行所有預算使用及帳目公開閱覽，曾黃兩人呼籲韓國瑜率先由高雄市政府做起；並公布歷屆高雄市政府開銷預算，一切攤在陽光下。

(中時 )