美國電子煙肺病疫情延燒，截至8日已有超過1200名通報案例、26人死亡。台灣約有13萬人吸食電子煙，許多人仍以為電子煙可協助戒菸，但新興科技媒體中心表示，吸食電子煙者未來6個月抽煙的機率是非電子煙使用者的3.5倍，且將增加併用紙菸、加熱菸的後果，創造更大的成癮市場。

北榮家庭醫學部主治醫師賴志冠引用南韓資料表示，南韓電子煙吸食率為2.42％，吸食電子煙的民眾中，併用紙菸者占1.22％，併用加熱菸者占0.05％，併用紙菸及加熱菸者佔1.04％，僅0.12％使用單一的電子煙。

在戒菸意願方面，從未使用電子煙者，有意戒菸比率為7.17％。曾使用電子煙者，戒菸意願為6.02％。正在使用電子煙者，戒菸意願只有4.90％；美國國衛院的資料亦顯示，吸食電子煙者未來6個月開始吸菸的機率是非電子煙使用者的3.5倍，電子煙被視為通往吸菸的gateway。

賴志冠表示，菸商號稱電子煙可協助戒菸，產品問世後引發許多討論，甚至美國、南韓都開放電子煙的販售。然而，各國的統計資料都顯示電子煙不能取代紙菸，反而增加雙重、多重併用的後果，無法達到戒菸的效果，菸商也藉此創造出更大的成癮市場。

另一方面，不同於使用菸草的紙菸，電子煙所使用的是菸油，包含丙二醇、丁二酮、植物甘油、香精等成分，但這些成分都是食用等級。因胃腸道組織結構與呼吸道不同，將食用等級的成分吸入肺部，產生的傷害更直接。

全台共有3.8萬名青少年、約10萬名成人吸食電子煙。為瞭解國內是否出現電子煙肺病，國健署近期已參考美國電子煙肺病的定義，著手研擬通報機制。國健署菸害防制組組長羅素英呼籲民眾，切勿使用電子煙，如發現有不法販售的情事，可向衛生局通報。

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(中時 )