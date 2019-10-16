環評委員決議補正資料再審查。（記者潘千詩攝）

環保署今（16）日審查「台南市鹽田段528-2地號土地開發案」環評初審，此案是「逸水立旅」公司有意在這處私人土地開發面積約6.36公頃的觀光旅館、休閒度假中心。只是開發案鄰近國家級濕地「台江國家公園」，擔心對生態有所衝擊，環評委員決議，要求開發商補充資料後再審查。

交通部觀光局2016年國人旅遊狀況調查顯示，全年平均每人國內旅遊次數為9.04次，遠高於2005年4.78次，10年間旅遊人數成長約89％。有鑑於此，開發商「逸水立旅」公司有意在台南市安南區開發國內首座鄰近於台江國家公園的水岸觀光旅館、休閒度假中心，面積約6.36多公頃，將規劃餐飲空間、5層樓高的旅館及Villa別墅，另有陸路、水路多元景觀體驗，文化休憩、美術館、生態環境、集會及泳池、芳療等休閒空間，用以強化在地觀光、保留既有水道，新增多樣化植栽。

由於開發案鄰近四草大道，附近有紅樹林隧道、魚塭、台江生態園區，擔心破壞生態，「逸水立旅」辦理公開說明會，經書面審查、意見陳述與現場勘查後，16日上午至環保署接受環評審查。大約1個半小時的討論，環評委員決議，請開發商在2020年1月31日前補正資料後再審。

(中時 )