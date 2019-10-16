侯友宜致贈紀念品給美國師生代表。（譚宇哲攝）

國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇請美國、英國、德國、芬蘭、澳大利亞、日本、法國及新北師生共8國、上百人參與。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜16日出席2019年國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇，現場體驗試穿由樟樹國際實創高中學生與美國學生合作開發的太陽能外套，短短15秒外套內便上升40度，讓侯友宜直呼「好熱」，大讚學生的創造力，更笑說「要去買一件來穿！」

國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇邁入第3年，新北市教育局今年擴大邀請美國、英國、德國、芬蘭、澳大利亞、日本、法國及新北師生共8國、上百人參與，以論壇專題結合創客精神，進行國際跨域的創客綠色行動共同創作，包括焊接、雷射切割、電腦繪製等，展現、交流各國技職教育能量。

專題報告中，新北高工學生提出「智慧雲端居家節能監控系統」，以手機透過遠端網路監控家庭用電，兼顧安全與節電；另穀保家商學生有感於「NG水果」剩食浪費，設計「NG不NG」推廣活動，推行蔬果再製品體驗課程。

美國與樟樹國際實中跨國合作，針對極端氣候造成街友失溫致死問題，研發太陽能外套，讓街友在寒冬中也能充分保暖。

侯友宜表示，希望透過論壇上與國際交流，讓學生增加視野，英國文化協會今也跟市府簽訂MOU，未來會用交換學生的方式，交流技職教育。

侯也說，技職教育是未來國家最重要的基礎，新北市今年開始4年投入4億培育技職人才，新北市一定全力衝。希望新北市技職教育與國際接軌，且走在國際前端。

(中時 )