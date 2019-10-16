韓國女星雪莉日前在家中輕生身亡，得年25歲，家屬昨(15日)同意讓警方進行屍檢，以釐清雪莉過世主因，今京畿城南水井警察署表示：「首次屍檢結果，沒發現任何外力、外壓或其他他殺嫌疑」，確認雪莉是自殺辭世，至於藥物反應等仍需等一段時間才有結果出爐。

據《xportsnews》報導，在得到雪莉家人同意後，韓國國立科學調查研究院對雪莉進行了第一次屍檢，今上午京畿城南水井警察署公布初步調查結果，表示在檢驗後發現沒有任何外力致死的痕跡，但有發現經常出現在死者身上的傷痕，確認雪莉死因是自殺後，警方將以「無公訴權」為由結案。

以SM女團f(x)成員身分出道的雪莉2009年出道，2015年退團，本月14日當地時間下午雪莉被發現在家中過世，醫護人員到場後第一時間判定雪莉心臟已停止跳動，便使用電擊與心肺復甦術搶救，然雪莉仍無生命跡象。韓國國立科學調查研究院蒐證現場後，第一時間口頭表示未發現外部侵入痕蹟等其他犯罪嫌疑點，今初步報告出爐，證實了雪莉確實是自殺身亡。

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(中時電子報)