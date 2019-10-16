兩名男子遭檢方起訴，因為他們涉嫌強暴一名酒醉的女子。兩人完事後將受害女子丟包在廁所中，在離開廁所後兩名男子還嘻笑的擁抱，並擊掌大笑。惡劣的行徑全都被上方的監視器錄下。而在判決確定後，其中一名男子因為無法承受，竟崩潰的撞牆，被人送往醫院。

據《Birmingham Live》報導，這兩名義大利籍的男人皆是高材生，一個是國際法學的學生奧蘭多(Ferdinando Orlando)；一個是商業碩士的科斯坦佐(Lorenzo Costanzo)。事情發生在2017年某日，兩名男子於凌晨2點左右遇見了這名23歲的受害者。他們一時色心大起「撿屍」該名女子後，將她帶到維修室並輪暴她。事後兩人將受害者丟包在廁所，他們離開了俱樂部並在大街上擊掌、擁抱，接著另一人將手機拿出似乎在觀看什麼。在遭逮後，兩人承認他們把襲擊過程錄下來，當時正在觀看。

事後，受害者遭到店家發現。女子回到住所後，她的室友發現她似乎非常痛苦，隨即叫了救護車將她送往醫院，女子在醫院接受了手術。據《太陽報》報導，醫生表示「從未看過這麼嚴重的傷口。」且女子身上還有多處瘀傷與咬痕，雖然兩名襲擊者稱是女子自願發生性關係，但是受害者表示她對於與兩人的對話完全沒有印象。

事發後，這兩人迅速離開英國並逃回義大利。不過在一年後其中一人因為到英國參加足球賽隨即遭警方在機場逮捕，在好友遭到逮捕後另一名男子也在義大利「自首」並由官方安排到英國接受審判。最終，兩人被判了四項的強姦罪。

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(中時電子報)