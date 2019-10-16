即使美陸達成初階貿易協議，夾在貿易戰中的華為仍未從美國出口黑名單上排除，仍在「實體清單」中。對於要如何向美證明自家5G資安無虞，華為總裁任正非日前表示，5G只是將來支撐人工智慧的工具，這些工具的數據將存在核心網路，由主權國家的營運商經營，其受主權國家法律管轄，沒有什麼根本的安全問題。

華府一向聲稱華為5G設備有資安疑慮，並堅信其替北京從事間諜活動，雖然華為一再否認此指控，但不為美與澳洲接受，以此理由禁止採用華為5G網路設備。據華為員工交流網站「新聲社區」15日公佈任正非8月20日接受美聯社採訪紀要，其中任正非表示，美澳並沒有想明白5G只是一個先進工具，是將來支撐人工智慧的工具，工具本身沒有安全問題。

任正非說，5G數據將存在核心網，核心網掌握是在主權國家下的營運商手哩，而營運在國家中經營，必須接受主權國家管轄，法律有權管理其數據，沒有根本安全問題。但他也表示，雖然自認沒有安全問題，但下一步將在網路安全與隱私保護做努力。

至於美國實體清單，任正非說此並未打擊到華為戰略，反而讓華為砍掉一些不重要的邊緣產品，集中力量做好主力產品，「這對我們反而是有幫助的」；美國實體清單只讓華為活得更好，與當初目的不符合，反而對美國廠商影響更大，他們的財務短期會受到很大的損失和影響，故實體清單應該要取消掉，但取消是不太可能的，華為已經做好長期不取消的準備。

至於有傳聞建議華為董事會任命外國員工擔任公司CEO藉此贏得外國信任，任正飛表示，華為有些國家代表和產品線主管已經是外籍員工，也歡迎推薦CEO、董事長人選，可以先派遣到非洲去，到科摩羅島上去「一人一廚一狗」地鍛煉，再到有些地方進行技術鍛煉，完全知曉華為業務後，也有可能上來。他強調，領袖需在內部選拔，而 3萬外籍員工當然也在選拔之列。

(中時電子報)