韓國瑜要來了。韓國瑜請假投入總統選舉後到台南的第一個行程將獻給新營太子宮廟，19日上午9點30分韓國瑜及國民黨台南第一選區立委參選人蔡育輝將至太子宮廟參拜祈福，消息一出韓粉紛紛打電話至蔡育輝服務處詢問，許多外縣市的民眾也表明要順帶來新營一遊。

蔡育輝表示，當時韓國瑜提到「失業」期間蠻常到柳營探訪朋友，對新營和柳營都很有好印象，從雙十國慶確認韓總要來他向參加升旗健走的民眾宣布後，連日來很多韓粉一直來探詢消息。

蔡育輝指出，他與韓國瑜都是屬於「真性情」的人，年初他曾帶領服務團隊成員到高雄市政府參訪，拜會韓市長與李四川副市長，深刻感受他們忙於高雄市政的辛勞，一些住在高雄的朋友也告訴他高雄愈來愈好。

為了迎接韓總和各地韓粉，蔡育輝除邀請在地知名的主持人尤美雪主持，還特地安排電音三太子登台表演，讓大家感受原汁原味電音三太子的精彩演出。

(中時 )