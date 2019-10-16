有民宿業者發言抱怨「不知道蔡政府怎麼這麼厲害，有辦法把我5、6年來辛苦積蓄，在2、3年內全部還回去」，隨後高喊「我們要陸客」獲眾多同業讚聲。（謝佳潾攝）

國民黨總統參選人韓國瑜16日出席恆春觀光業座談，有民宿業者發言抱怨「不知道蔡政府怎麼這麼厲害，有辦法把我5、6年來辛苦積蓄，在2、3年內全部還回去」，隨後高喊「我們要陸客」獲眾多同業讚聲，墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮也無奈地說，陸客不來生意至少掉7成。

蔡正榮指出，因為陸客沒來，生意至少掉了7成，希望韓總統當選的話，可以改變現狀，讓陸客再回來。

套房出租業者邱奕勝也說，他10餘年來出租不少建案供業者做民宿，而陸客不來自然影響他的出租業，這是一整個產業鏈問題，台灣的國內需求本就不大，若因為「外交政策有立場」，苦的絕對是人民，且這也不公平！

他強調，不管是陸客還是東南亞、日韓客，大家都想要，但重點是「這個大環境到底好不好」，能不能讓各國家的人都喜歡來也能來。他語重心長地說，現在不要看到連假爆人潮就覺得開心，這不是應該是正常的嗎？若連連假都沒人，才是新聞。

另外，也有生態小旅行業者指出，墾丁發展生態旅遊10餘年，雖然是發展得越來越好，但阻礙也越來越多，因為「觀光局在取締了」！他說，政府真的很奇怪，怎麼會一方面倡導發展生態旅遊，一方面卻在取締呢？

他不解地說，觀光旅遊條例頒布時，沒有人在做生態旅遊，所以現在在適法性上出現了問題，然而，只是修改的法條、「把這條放進去而已」，有這麼困難嗎？許多人到台北抗議也是沒下文，希望韓統統能幫個忙。

(中時 )