想找到工作壓力低卻又薪水高的職位嗎？，在美國不如考慮當牙齒矯正醫生(orthodontist)，可以輕鬆入袋約600萬台幣。

「美國新聞與世界報導」調查根據美國勞工統計局數據的新分析，名單上收入最高而又壓力低，可以兼顧生活和賺錢，就是牙齒矯正醫生，中位年薪為20萬8000元(約台幣600萬)，即使收入不高起碼也可賺進六位數，但需要接受專業教育和培訓，還要獲得牙科博士學位或專業學位。不過接受訪問的牙齒矯正醫生最喜歡的，就是不論獨立執業或加入診所，都可有正常上班時間。

考古學家，人類學家和製圖師也為低壓力且薪資高於全國中位數約5萬美元(約台幣150萬)的最佳職業。其中考古學家、人類學家及地圖繪製學者在學術界與政府的職位，無形中壓低人類學家和地圖繪製師的工作壓力，考古學家則可受雇於博物館管理藏品。

特別的是，擔任風力渦輪機技術人員(5萬3880元美元)無須特定教育水平，而且將會是未來十年增長第二快的工作。預計到2028年，風力渦輪機技術人員的領域需求將增加57％。這種類型的工作可能耗費體力，涉及更換磨損的零件，對技術程序進行故障排除並收集數據。

另外調查研究人員(5萬4270元美元)及統計學家(8萬4060元美元)也是工作壓力低的高薪工作，其主要功能是收集數據。

在名單上唯一需要以技術為重點的工作，就是網頁開發人員(6萬7990元美元)，預計將增長13％，至於學歷方面，通常至少需要兩年的副學士學位。放射治療師是薪酬最高，需要在學校時間最少的工作，薪水超過8萬美元，不過需要兩年的學位。

(中時電子報)