寶島羽球男雙組合「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵，台北時間今天凌晨在丹麥羽球公開賽第一輪比賽，經過41分鐘激戰，以21比18、21比19擊退地主第一男雙組合，晉級16強，今天稍晚進行的大會第2天賽程，世界球后戴資穎、男單世界第二周天成也都會提拍上陣。

世界排名第20的盧敬堯/楊博涵在超級750系列的丹麥賽，首輪就碰上世界排名第8、大會第8種子的丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），比賽中好幾次精彩撲救，展現頑強鬥志，最終也順利收下勝利。

這是「楊肉盧」生涯首度擊敗阿斯卓普/拉斯姆森，之前雙方交手3次，「楊肉盧」苦吞3連敗，不過其他兩組同樣遭遇種子的寶島男雙，未能一起加入高奏凱歌的行列，李哲輝/楊博軒14比21、21比15、20比22飲恨大陸籍第3種子李俊慧/劉雨辰，廖敏竣/蘇敬恆18比21、18比21不敵印尼籍頭號種子吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）/蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

(中時電子報)