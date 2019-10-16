女團f(x)前人氣成員雪莉(Sulli、崔真理)在家中自殺身亡，經紀人淚曝她生前罹患嚴重憂鬱症，5年前則是因為不堪輿論壓力摧殘而停工甚至退團，如今25歲的生命殞落，留給親友及粉絲震撼與悲痛，也引發外界對於「網路霸凌」的高度關注，尤其是藝人被黑的部分，今最新消息指出，南韓演藝管理協會無法再忍受，將讓酸民為其言行負起責任，國會議員也送出法案，更有上百名韓星自發性相挺，強硬敦促立法，杜絕下一個「雪莉」出現。

雪莉於5年前漸進式停工最後退團，曾藉經紀公司明確表示是因持續遭受網路的惡意留言與不實謠言，導致身心受創不堪負荷，沒想到之後憂鬱症狀況更加惡化，最終走上絕路，而雪莉曾節目上坦言收到很多惡意留言，某次曾抓到一名酸民，本欲走法律途徑，然調查後發現對方跟自己是同齡人，擔心該酸民年紀尚輕就留下案底會影響未來發展，於是雪莉心軟決定不起訴，改以和解了事。

然雪莉的同理心與善良，沒能遏止惡意輿論，最終被負面壓力吞噬，南韓演藝管理協會今(10/16)發布聲明，痛心直言網路霸凌已成為嚴重的社會問題，而藝人因為公眾人物的身分，承受著這種傷害，尊嚴被踐踏，已超越所能負荷的極限，甚至連家人親友都被波及，協會實在無法再置之不理，事實上，該協會自3年前便發起相關活動，然未得政府長期協助進行，因此前都是不了了之。

南韓演藝管理協會因為雪莉不幸的遭遇，如今決定硬起來，不再姑息，「將盡全力杜絕網路霸凌，對於散布謠言、惡意評論的犯罪者，尤其是網路攻擊，從今起不會再置之不理」，力求以「網路實名」作為訴求於年底發起相關活動，未來對付網路霸凌者也不會僅要求反省、道歉，而是會採取更強硬的措施，以上述概念向政府發起請願，盼嚴懲加害者。

據悉，演藝協會發起之請願活動，不僅有100多個相關團體支持，更有超過200名韓星自發性聲援，希望訂定「雪莉法」來保護被霸凌的受害者。事實上，藝人受到網路霸凌不在少數，然至今很少有人採取反擊，宋慧喬是罕見的一例，她離婚後飽受酸民攻擊，7月時決定強硬反擊，向15名酸民提起「妨礙名譽」告訴，警方表示目前確定已有2人被移送檢調，宋慧喬不姑息的態度，也受到各界肯定。

(中時電子報)