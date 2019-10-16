睽違兩個月，前行政院長賴清德今臉書重新「開張」；今天是他第一場在舊金山向僑胞演講，隨後在臉書發文指出，「我來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！」

隨行人員表示，今晚的演講現場很激動，透過直播，接下來的華府與紐約的演講會場預訂位瞬間爆場，正在追加位置中。

賴清德今演講後，隨即在臉書發文指出，這場初選最後的結果，蔡總統得到代表權，承擔重責大任，而我則建立民主的風範，得到尊重。

他說，這次他應民進黨中央與蔡英文總統競選總部安排來美國輔選，第一站抵達舊金山向僑胞演講。此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票當選連任，立委過半，讓台灣繼續壯大。

他指出，回想去年九合一民進黨敗選，習五點令基層恐慌，在社會期待下，他勇敢承擔，冀望進行一場君子之爭。用「民主」團結黨內，凝聚社會分散力量。

賴說，感謝支持者的支持，共同寫下深化民主的歷史！「而我和支持者埾定的完成初選，成功激勵了民進黨，激活了執政團隊。小英並蛻變為2.0，我們在守護台灣的這場大選作出了具體貢獻！」初選過程中，不管是基於對蔡英文總統的支持或擔心黨分裂，對他登記參選保留，甚至提出批評的朋友，他也一併感謝，「因為你的用心我了解，但在今天，大家可以把初選看得更清楚了，應該可以了解我的苦心，也應該可以釋懷！其實，我們的進退皆不是為了個人，都為了台灣！」

賴清德強調，當初選結果出爐，他馬上致電卓榮泰主席和蔡英文總統，表達接受初選結果，並開記者會，強調香港局勢不斷惡化，初選應該結束，希望大家團結支持蔡英文總統！

他表示，這場初選最後的結果，蔡總統得到代表權，承擔重責大任，而他則建立民主的風範，得到尊重。

他說，懇請海外鄉親回來投票，完成三大目標： 壯大台灣、團結台灣，合作對抗中共，捍衛國家主權，鞏固自由民主，也維護亞太和平及台灣是世界的台灣。

他表示，明年一月這場選舉，全世界都在看，要看台灣的下一任國家領導人能否站穩國家主權獨立，能否捍衛民主自由、能否強化國防安全、能否防範中共武力鞏固台海和平、能否與全球民主陣營站在一起，過去三年多，蔡總統已經證明她能！

(中時 )