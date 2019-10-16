雲林縣長張麗善16日進行上任後第二次定期會施政報告，講了一小時又二十分鐘，破歷屆縣長紀錄。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善16日進行上任後第二次定期會施政報告，講了一小時又二十分鐘，破二十年來歷屆縣長施政報告長度。

根據地方制度法第34條規定，直轄市議會、縣市議會、鄉鎮市民代表會定期會每六個月開會一次；第48條規定，定期會開會時，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長應提出施政報告。

雲林縣歷屆縣長施政報告時大多看書面資料照本宣科，因朗讀時間冗長，歷屆縣長隨上任時間愈久，施政報告愈簡要，大多擇大綱簡述，請縣議員參閱書面資料。

張麗善16日進行施政報告內容，提出九大面向包括為雲林打造友善青世代環境、守護縣民安全、把關環境與縣民健康、打造雲林良品行銷國內外、健全基礎建設、照顧長輩顧弱勢、串接幸福元年系列活動、建置優質學習環境與創造選手參賽舞台、帶來便民大幸福。

她從10點45分看著資料講到12點多，長度1小時20分鐘，耐力驚人。

擔任主席的副議長蘇俊豪表示，張麗善上任不到一年對縣政熟悉，也有具體成果，他個人表示肯定。

但隨後一名女議員與張麗善爆發口角，互相要求「閉嘴」，該女議員嗆聲「未來我就是這樣，除非我選不上。」議員席上有人拍桌表達不滿，主席蘇俊豪數度主持秩序大喊「安靜、安靜」。

(中時 )