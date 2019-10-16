全球著名職場研究認證機構卓越職場R研究所（Great Place to WorkR Institute）和《財富》雜誌日前共同發佈「2019全球最佳職場」榜單，思科榮登榜首，其中思科大中華區更自2016年起連續三年進入「大中華區最佳職場」的榜單。

為激勵企業善待員工，卓越職場R研究所規畫了「全球最佳職場」評選，作為全球規模最大、最具權威性的優秀職場評選之一的卓越職場R研究所每年都會評選出25家全球最佳職場。

為全面描繪出員工對所在企業的切身工作感受，卓越職場R研究所要求須約60％的評分比重來源來自員工調查，此外，上榜企業需要至少在五個國家或地區被列入最佳職場榜單，另在全球擁有至少5,000名員工，且全球員工人數中至少有40％在公司總部所在地以外的國家或地區工作。

據估今年全球共有90多個國家、超過8,000家企業和組織的員工參與了調查，代表了全球1,200萬名員工的聲音。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）指出，有93％的思科受訪員工認為思科是全球最佳工作場所，而接受調查的8,000家企業員工的平均值為60％，在思科，有91％的員工表示他/她們享受工作，比參考值高出6個百分點，另員工認為無論是從薪資、上級的公平對待和認可方面，思科完美地體現了公開公平的文化，此外，有超過95％的思科員工表示他/她們會自豪地告訴別人自己在思科工作，並為能夠兼顧家庭生活而備受激勵，也因此，思科對榮膺此獎深感欣慰。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）更表示：「對於思科來說，今天是歷史性的一天，也是我入職思科22年來最自豪的一天。思科在全球25家最佳職場中榮獲第一名，我很榮幸可以領導這樣一個偉大的團隊，並為我們在全球所帶來的的影響感到驕傲。」

此外，思科全球副總裁、大中華區行政總裁蕭潔雲也表示，獲得這項榮譽讓我們對於未來設定了更高的標準。思科一直鼓勵員工做出嘗試和創新，專注於目標並勇於挑戰，這是思科對每一位員工的信任，也體現了員工對公司企業文化與人才戰略的高度認同。通過打造更具多樣性和包容性的職場環境，增進互信，賦能員工，我們希望思科人在『做自己』的同時能夠發揮所長，盡其所能，為企業和社會創造更大價值，實現個人發展與社會進步的無盡可能。」

(工商 )