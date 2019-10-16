美國聯邦參議院和眾議院上月通過一項聯合決議案，試圖終止美國總統川普對美墨邊界宣布的緊急狀態。白宮今天表示，川普總統已否決這項決議案。

路透社報導，川普總統宣布進入緊急狀態，繞過國會監督，將原指定給其他計畫的預算經費，挪用興建美墨邊界圍牆，兌現2016年大選開出的競選支票。

民主黨掌控下的聯邦眾議院上月以236對174票，通過一項聯合決議案。11名共和黨和一名無黨籍議員加入民主黨陣營，投下贊成票。

共和黨把持下的聯邦參議院也在幾天前以54對41票通過。參院53位共和黨議員中的11位倒戈，支持這項決議案。

川普予以否決表示：「我國南部邊界仍處於國家緊急狀態，我們的武裝部隊依然有必要協助鎮守。」

川普今年3月動用就職以來首次否決權，駁回參眾兩院通過的類似措施。但參眾兩院無法取得2/3以上的多數，駁回川普否決權的歷史，這次也可能重演。

(中央社)