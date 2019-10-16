有憂鬱症病史的桃園市李姓男子8月26日晚間11點多，持水果刀前往龍潭區一處營區，動手強推大門崗哨的哨長，並揮舞水果刀想要搶槍未遂而被制伏送辦。他因強盜罪被移送法辦後，1萬元交保返家，8月31日在家中尋短死亡，桃園地檢署今天偵結，已予李男不起訴處

今年八月一名有憂鬱症的男子手持水果刀想夜闖我國戰力最強的特戰指揮部營區，結果遭到打趴制伏。當時男子依強盜罪被移送法辦後，以一萬元交保。不料男子竟在家中尋短身亡，此事引起社會軒然大波。近日桃園地檢署已偵結，表示不起訴該名男子。

今年八月陸軍航空特戰指揮部所屬特戰指揮部武漢營區於26日11點多深夜，遭一名李姓男子持一把短刀，偷偷尾隨躲藏在收假人員車輛後方，意圖想闖入龍潭的特戰指揮部營區，遭到衛哨發現後，李男竟然持刀威脅哨兵，並上前強行搶槍，當場遭到陳姓哨長及值星官合力制伏。

特戰部隊是我國陸軍戰力最強的部隊，成員全都接受過嚴格的跳傘，叢林戰鬥，與各種特種戰技，尤其擅長搏擊與散打，李男持刀前往特戰部隊搶槍，只能說他不長眼，衛哨安全待命班也充分發惠平時訓練戰技，輕易地就將李男打趴在地逮捕送辦。

(中時電子報)