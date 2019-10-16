陸軍第0100梯次役男15日上午於基隆火車站南站廣場集合，辦理入營及報到手續，並由基隆市政府民政處兵役科、基隆市各區公所，以專車送至陸軍步兵第153旅宜蘭金六結營區，這是今年基隆市辦理入伍人數最多的一梯次，總共有150名役男。立委蔡適應特地到場為役男送行，鼓勵基隆囝仔成為正港男子漢。

自2018年1月1日實施全募兵制後，非志願役的常備役男性，改服4個月軍事訓練役，基隆市的入伍役男的集結地點就以基隆火車站南站廣場為主，由於許多家長對於大男孩入伍，依然會有些許焦慮時常致電蔡適應，蔡適應除了協助安撫家長焦慮心情外，也經常前往南站廣場為役男餞行。在役男踏上遊覽車前，蔡適應和祕書們，都會在現場發送名片，並且一一紀錄家長們的相關問題。

蔡適應表示，服兵役盡義務，是每一位中華民國國民的責任，他過去也當過指職軍官，在擔任立委後，協助國防部整頓了國軍的服役環境，從基礎的生活環境到設備更新，乃至軍中合理化、現代化訓練，都是適應在外交國防委員會關心的一環，他會當每位役男的後盾，也藉由送車餞行的場合、讓每位家長安心，他作為基隆立委，時時刻刻關心基隆子弟，祝福每位基隆囝仔都能在4個月後成為男子漢。

(中時 )