金管會推動「電子化支付比率5年倍增計畫」，規劃於2020年將電子化支付金額占民間消費比率提昇至52％，然而根據立法院預算中心的「金融監督管理基金及保險業務發展基金109年度預算評估報告」，這項目標恐難以如期實現。

報告首先指出，根據世界經濟論壇104年針對未來金融服務所提出之報告，金融科技影響涵蓋六大領域：支付、保險、存貸、籌資、財富管理和市場資訊提供，運用網路平臺及行動裝置提供金融服務已是全球趨勢，故電子化支付亦為金融服務新態樣之一。隨著科技及網路迅速發展，貨幣及資金可藉由電子支付方式移轉或完成交易。因此金管會表示該會推動「電子化支付比率5年倍增計畫」，規劃於2020年提昇至52％，成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，成員包括相關部會、周邊單位及業者，並滾動檢討法規、發展多元化支付工具及拓展通路運用。

然而報告表示，據金管會資料顯示，我國2016年度至2019年度（上半年）電子化支付筆數各約37.38億筆、約40.02億筆、約44.25億筆及約23.71億筆，交易金額各約2兆7,108億元、3兆641億元、3兆6,562億元及1兆9,908億元，占民間消費支出之30.05％、33.14％、38.29％及41.30％，逐年成長，惟與2020年預定提昇至52％之目標仍有所差距。

報告宣稱，綜上所述，我國因應數位化金融環境，刻正積極推動發展金融科技，電子化支付比率雖已逐年上升，惟2019年度（上半年）該比率僅41.30％，尚與「電子化支付比率5年倍增計畫」預定於2020年提昇至52％之目標有所差距，允宜持續推動，並營造有利金融及產業創新支付環境，俾達計畫目標。

(中時 )