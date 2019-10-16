第十一屆「重慶‧台灣周」今日開幕。新黨主席郁慕明受邀致詞。郁慕明表示，未來的十年在西部大開發進入新格局的局面，對台商來講，重慶是個戰略的支點，重慶是台商往西、再往西、再往南進入到歐洲跟東盟市場的一個支點。

郁慕明表示，重慶對台灣同胞來說是有歷史的淵源，過去十年舉辦了台灣周，扮演了平台跟載體的角色。過去十年，台灣的企業界到重慶兩岸的經貿交流、兩岸的經貿發展帶來了互利共贏。

郁慕明強調，十年過去了，當進入第二個十年，今年是第二階段的起點，對台商來說，過去重慶是一個平台跟載體，但未來的十年在西部大開發進入新格局的局面，對台商來講重慶是個戰略的支點，重慶是台商往西、再往西、再往南進入到歐洲跟東盟市場的一個支點。

郁慕明還稱，第二個十年，重慶是一個交通的樞紐中心。所以連戰主席曾經說過：「兩岸的中國人一起聯手合作賺全世界的錢。」這正是進入到第二個十年起點的一個新格局跟新的機遇。今天我們在這裡舉辦台灣周，也就告訴大家我們除了做經貿的發展走向世界，也讓全世界的人看看中國人是有智慧的，中國人是有能力的。

郁慕明說，雖然過去、曾經歷經了折磨跟挫折，但是兩岸互惠雙贏，把我們各自的優點和做法發揮，我們可以在21世紀的未來就看到了民族復興的契機越來越接近。作為中華兒女，我想每個人愛好和平，我們也期待和平，因為我們的努力可能帶給我們的下一代更寬闊的機遇跟發展的機會。今天在座的每一位企業家，大家在這裡努力的合作，就是為了未來、為了下一代。讓我們在這裡共同的祝福大家努力有成，十年有成以後邁入到第二個新的機遇當中。

最後，郁慕明還表明，在這裡再次祝福台灣周成功，也祝福各位企業家事業有成。各位領導、各位鄉親，大家健康第一，有了健康就有了未來，像我80多歲，今天站在這裡聲音還不差，你們認為我聲音很宏亮嗎？這個掌聲代表出來的不是對我，而是對我們未來的鼓勵，對未來我們中國人站起來的鼓勵，謝謝大家！

(中時 )