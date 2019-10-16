新北市淡水宋姓女子因憂鬱症跳樓自殺，導致張姓包租公的房子成為「凶宅」，連租都租不出去，價值3000萬的房子閒置2年多，因而向死者家屬求償，士林地院審結，認定承租人應負起租賃房屋交易價值減損的賠償責任，判決繼承人應就死者遺產範圍負起連帶責任，賠償包租公、包租婆共300萬元，可上訴。

死者的先生蘇男，2015年5月中向張姓房東承租新北市一處大樓，2017年1月間，宋姓妻子自陽台跳樓自殺身亡，經房子成為「凶宅」，導致賣相不佳，知道的人也不願意承租，一直閒置至今，張認為，凶宅導致心理層面上負面觀感，依房地產交易的經驗法則，市價約3000萬的房子，減少屋價求償300萬。

但蘇辯稱，他們2014年10月結婚，直到妻子過世，只有2年多的婚姻關係，根本不知道她有躁鬱傾向，已吃藥16年之久，而且跳樓墜落在大樓2樓的花圃，並非在屋內死亡，不會影響房價，神鬼之說並沒有根據，品質好、價格低廉的房屋還是賣得出去，另外，死者與前夫生的兒女則稱，並沒有和死者住在一起。

法院委由不動產估價師鑑定，房價為2310多萬，若不是自然死亡因素，造成不動產污名化影響，特別是凶宅，將會減少30％到50％，房東2人分別求償150萬，共300萬屬於合理範圍。

另外，房屋承租蘇男讓妻子同住，應與妻子負起同樣的責任，雖然沒有造成房屋實體上毀損，但使得租賃房屋成為凶宅造成交易價值貶損，蘇男、宋女的兒女應負起連帶賠償責任。

(中時 )