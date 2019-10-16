美國以國家安全為由，呼籲各界封殺華為，看來並不奏效，。華為周二在蘇黎世舉行的客戶大會上表示，公司已經簽訂的65份5G商業合約中，有半數來自歐洲客戶。

華為5G產品線總裁楊超斌接受路透採訪時指出，歐洲客戶長期以來對華為始終如一的信任，在目前的艱難時期，公司對這種信任非常感激，從技術角度，公司可以解決安全問題，但若把安全問題看作政治問題，並根據起源地來判斷供應商的安全性，那問題便難解決。

華為目前總共已經售出40萬個5G基站，當中有四分之三是在華為遭美國制裁後供應的。他更強調，華為目前已經分散供應商基礎，即使少了美國的零部件，公司也能夠完全滿足網絡設備客戶的需求。

美國曾多次向盟友發出警告，指控華為產品會協助間諜活動。美國盟友澳洲和紐西蘭已經決定禁用華為，德國日前沒有將華為列為威脅；英國方面則仍在考慮是否遵循其國家安全局的建議禁用華為設備。

(中時電子報)