前副總統呂秀蓮是目前唯一需要連署的總統參選人，但是否連署成功，牽動藍綠總統選情；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，呂若連署成功，順利參選，照目前最新的整體選情發展來看，除非有重大變故發生，否則，他估計並不會改變2020總統選舉結果，但肯定會影響立委選局。

游盈隆說，呂秀蓮的參選必然會讓選舉過程較好看，蔡英文連任之路的壓力會更大，選舉競爭更精彩，這對台灣民主其實是好代誌。

游分析幾點指出，第一，在總統選情方面，目前三人競爭的態勢看，未來如果沒有出現重大意外事件，例如蔡英文論文門事件沒有繼續發酵、惡化，蔡英文將會穩定領先抵達終點，順利連任成功。擔心呂秀蓮的參選會拉下蔡英文，顯然是想太多了。

他說，呂若順利參選，在選戰過程中必然會使蔡英文很難對付，增加壓力，芒刺在背的感覺不可能舒服。

他指出，第二，在三腳督的情形下，蔡英文會被迫面臨兩面作戰，一個是主要對手韓國瑜，另一個是輩份比很高的呂。蔡總統第一任三年多執政表現沒得到民心，加上民進黨總統初選風波不斷，眼前選情暫時的領先主要是因為韓國瑜這個競爭對手太弱、太差、太使人不放心，以及整個外部政治大環境對蔡英文有利，所以，蔡英文陣營會期待這場選舉早早順利結束就好，不希望有任何變數出現。

至於第三，他說，在國民黨陣營方面，韓國瑜最近幾個月來爭議不斷，民意支持度直直落；再加上，郭台銘與柯文哲退出總統大選，但兩人的支持者很少轉而支持韓國瑜。韓和國民黨陣營內心當然歡喜看到呂秀蓮順利出線，但實質上恐怕很難也不便在連署這件事情上公開幫呂。

他說，第四呂在郭柯意外雙雙退選的情形下，一時間「無縫接軌」接收了既不滿蔡英文也無法接受韓國瑜的選民，支持度衝破十個百分點。第五是呂若出線，對2020大選的影響主要是立委局，而不是總統局。

(中時 )