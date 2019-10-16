PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

韓國瑜競選金曲：我現在要出征！

高雄市長韓國瑜昨日（15）接受聯訪，親口宣布將請假力拚總統大選，更唱起軍歌《我現在要出征》，讓現場助陣韓粉士氣激昂、群起跟唱。韓黑直言，用有共鳴的歌曲造勢，帶給群眾歸屬感實在「高招」，目前政治人物應該就只有韓把這招發揮起來。

網友在PTT論壇發文《韓用歌造勢真的滿高招的》，表示：「大家有沒有注意到，他所有造勢都要唱歌，而且都是唱那種很有共鳴的歌。其實人是很容易被音樂影響情緒的，腦波弱的人就會不自覺放下戒心，認同台上人要給你的價值觀，而且大家一起唱歌也會有一種融入的歸屬感，加上當下環境的從眾效應。其實很多邪教也都搞這招，目前政治人物應該就他把這招發揮起來。」

文章一出，迴響熱烈。有人回嗆：「不會呀……我覺得很蠢……」發文者回道：「你不是在那個環境當然感覺不到，你可以試著參加個領X營體驗看看。」

其他網友則紛紛回應：「韓只是把人民討厭菜政府的心聲轉化為實際行動，才會獲得這麼熱烈支持」、「現場看可能可以，透過螢幕只覺得尷尬」、「浪子回頭唱得2266，這個簡單的出征倒是唱得很會」、「我覺得他當藝人一定很紅」。

(中時電子報)