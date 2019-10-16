民進黨長期主張非核家園，除了反對啟用核四外，2011年蔡英文也曾主張要重新檢視核能安全問題，對核一、核二、核三重新檢視。然而立法院預算中心的「行政院原子能委員會主管109年度單位預算評估報告」卻揭露，在民進黨政府統治下，核電廠違規件數與情節卻都呈惡化趨勢。

報告中指出，核子設施違規事項依其情節輕重及影響程度之不同，由重至輕依序分為一級至五級違規等5個等級，依原能會提供之核能電廠違規事項統計表，違規件數由2011年度之16件逐年減少為2017年度之2件，惟2018年度違規件數增為5件，高於2016及2017年度之4件及2件，且2018年度違規等級為4級者2件，亦高於2016及2017年度之1件及0件，顯示2018年度違規件數與違規情節較2016及2017年度呈劣化，核設施安全管制尚待強化。

不僅如此，報告中還提到，核一廠及核二廠用過核燃料的乾式貯存第1期計畫進度重大延宕，因現行用過核子燃料池貯存(含調整改裝後)空間有限，倘若用過核燃料無法移出用過燃料池，則用過燃料池將無剩餘空間可供爐心燃料退出，核電廠機組將面臨無法繼續運轉及後續除役拆廠等問題，亟須積極督導及協助辦理

(中時 )