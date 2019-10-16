「祝福韓國瑜市長順利當選，這是大家共同的願望！」國民黨總統參選人韓國瑜16日到長年與綠營關係緊密的車城福安宮參拜，與屏東縣長潘孟安交情甚深的廟方主任委員曾寶文在致詞時，預祝韓國瑜當選，這一祝福引起熱議，但廟方表示，宗教無政治立場，誰來都歡迎。

「福安宮沒有政治立場！」廟方指出，福安宮開廟以來，多少政商名流來參拜過，總統蔡英文、前總統馬英九都來過，宮廟是不會挑人的，只要有虔誠的心都可以來拜，政治歸政治、宗教歸宗教，請外界不要混為一談。

曾寶文在接待韓國瑜時行禮如儀，不過仍禮數做足，致詞時還說「祝福韓國瑜市長順利當選，這是大家共同的願望」；而廟方雖為求保持肅穆，要求韓粉不要在大殿蒿喊口號，但仍不減支持者興致，大家改至廟前廣場高呼「韓國瑜凍蒜」。

據了解，車城福安宮不僅是屏東3大廟之一，也是各政商名流爭相參拜的宮廟，而屏東縣長潘孟安就是在該廟埕長大的孩子，從他當車城代表以來，福安宮儼然成了他的心靈支柱，同時他與曾寶文的好交情更是眾所皆知，因此，在外界看來，福安宮與綠營關係應屬匪淺。

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(中時 )