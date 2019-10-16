吳敦義在臉書發文，指蔡政府一手孕育出亡感。（摘自吳敦義臉書）

藍綠為了「亡國感」的由來爭執，國民黨主席吳敦義今、昨兩天，在臉書連續以影片、發文，強力批判蔡英文總統製造亡國感，指「拿亡國感恐嚇台灣人民的蔡英文」居然反過來指責亡國感是國民黨操作的工具，痛斥「綠營最愛芒果乾」、「不要作賊喊抓賊」。

吳敦義今天po影片說，最近「亡國感」的議題甚囂塵上，拿亡國感恐嚇台灣人民的蔡英文居然反過來指責亡國感是國民黨操作的工具。然而，實際上亡國感是因為民進黨現在執政，蔡英文女士不論明獨或暗獨，國際環境越來越不好，兩岸對峙越來越僵持，甚至會以獨引統，才帶給我們國民很濃重的亡國感！

他還說，蔡英文以獨引統，而且引來的可能是武統。吳敦義另po文表示，這一陣子以來，民進黨靠著香港的「反送中」運動，用「今日香港、明日台灣」這種恐嚇人民的說法，炮製出「亡國感」，卻又說「亡國感」是國民黨操作的，這真是滑天下之大稽！

他說，國民黨執政時期，人民朝氣蓬勃，國家蒸蒸日上，經濟成長率在2010年最高達到10.63％，更增加110個免簽國，讓台灣人走路有風，從來沒有「亡國感」。反觀蔡英文執政以後，經濟成長黯淡，解不了斷交潮，人民越來越痛苦，甚至還可能以獨引統，引來人家武統，所以蔡英文才帶給國民很濃重的亡國感！

吳敦義強調，一手孕育出亡國感的，就是民進黨蔡英文政府，不要再騙了。

(中時 )