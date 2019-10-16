專案小組現場查獲大批製毒工具。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

陳嫌在南投租用民宅製毒，現場留有不少K他命成品、半成品。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄三名20多歲年輕人為了製毒鋌而走險，不惜遠赴南投偏僻山區、租用民宅製造K他命，9日遭高雄檢警破獲，現場起出製毒工具及原料、成品數十公斤，3嫌已遭高雄地院羈押禁見。專案小組從現場遺留2000多公斤製毒廢水研判，疑似有大批K他命已出貨、流入市面，正深入追查中。

高雄地檢署日前接獲內政部警政署電信偵查大隊偵查第三隊報告，陳男等3人涉嫌租用民宅倉庫、製造K他密，檢察官便指揮電偵隊及內政部警政署高雄港務警察總隊組成專案小組深入追查。

專案小組長期蒐證監控，9日見時機成熟，持搜索票至南投縣及高雄市共2處執行搜索，在南投縣某民宅內查扣疑似K他命粉末18.42公斤、成品34公克、半成品1公斤、原料83.23公斤及製造毒品器具1批，另有製毒廢水2000多公斤，現場逮捕主嫌陳男及同夥徐男、張男共3人。專案小組也在陳男高雄住處起出K他命127.38公克。

專案小組依現場遺留的廢水逆推，可能已有為數不少的K他命流入市面。檢察官訊問後，認定陳男等3嫌均涉嫌違反毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，10日晚間向高雄地院聲請羈押禁見獲准，全案也將繼續追查下游毒品流向。

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(中時 )