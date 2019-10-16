說明會也吸引許多關心地方發展的民眾及民意代表到場，也提供許多建議希望田尾能夠更好。(吳建輝攝)

林佳龍與陳素月更坐上田尾盛行的協力腳踏車，自在漫遊享受田尾的美。(吳建輝攝)

民眾因部長難得到田尾，也準備建設清單舉牌讓部長看，希望部長能夠爭取更多建設到田尾。(吳建輝攝)

彰化縣第4選區立法委員陳素月16日安排立法院交通委員會下鄉考察，走訪彰化員林火車站及百果山風景區，還有田尾怡心園，針對交通建設及觀光旅遊多面向探討，除觀光局、鐵路局及縣府各部會共同參與外，交通部長林佳龍更全程陪同，但第一站怡心園就慘遭當地民眾踢館，大罵政府建設根本不符合在地鄉親期待，錢到底花在哪裡，有看到什麼改變嗎？

16日陳素月與林佳龍下鄉彰化考察，上午在田尾怡心園舉行觀光建設說明會，吸引不少關心地方發展的民眾到場，內政部「城鎮之心工程計畫」將斥資1億5千萬元，串聯公路花園12公頃的旅專區，讓整個田尾變成一個大公園，打造一個觀光遊憩與在地民眾休閒兼具的開放空間。

林佳龍表示，田尾鄉今年入選交通部觀光局「經典小鎮」計畫，全台3百多鄉鎮精挑細選40名額，所以田尾的美有觀光局認證，加碼1百萬的行銷經費，未來還有5百萬的環境維護經費，除了挹注經費建設地方也希望強化現有的觀光資源。

林佳龍說，陳素月委員這4年來彰化爭取的觀光經費達3億6千萬，田尾就挹注了7700萬元，可見對田尾鄉的重視，今年交通部提出4年計畫共16億，預計將現有的自行車道提升串連，打造一條四通八達且安全便利的環島自行車道，未來也會結合田尾現有的觀光車道，讓全國民眾騎自行車漫遊田尾。

田尾土生土長的鄉民楊惠雯氣憤表示，這幾年田尾花農苦哈哈，整條公園路店家時常一天營業額不到千元，跟以前密密麻麻的人潮真的差很多，這麼多年來政府只會建設怡心園，根本沒有關心在地農民，看到計劃書要把樹都砍掉種大草皮心都涼了，請政府官員夏天到田尾看看，沒有綠蔭這麼熱，誰要來田尾，對此林佳龍則回應說會接受民眾的建議，回去會再研議。

(中時 )