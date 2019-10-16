民進黨副秘書長林飛帆結束美國輔選行程，前往加拿大多倫多，參加此次海外行程的最後一場活動。林飛帆在正式開場演講前，特別針對現場的香港朋友用廣東話說，「香港人，加油」。

總統初選期間選擇挺蔡英文的林飛帆，面對台灣鄉親首先特別提到，在此刻，賴清德院長正在舊金山展開海外輔選，請現場鄉親給賴院長的掌聲，並獲得熱烈回應。

林飛帆表示，從初選結束到現在，賴院長展現極佳的民主風度，卓主席也代表黨，極力的整合初選以來的對立。他拜託海外的鄉親，跟蔡總統、卓主席、賴院長，一起協助台灣的團結，不要讓特定的人見縫插針，不要讓中共見獵心喜，台灣必須團結，世代也必須團結。這就是台灣要贏，世代共贏。

為支持2020蔡英文總統連任，林飛帆在加拿大台灣時間16號上午在多倫多Japanese Canadian Cultural Centre舉辦造勢大會。當地僑胞表示，此次林飛帆代表蔡英文總統前來，讓當地有許多平常不參與政治活動的年輕人，紛紛主動前來幫忙跟參與本次造勢活動，形成少見世代合作的場景，還有一群在地的香港年輕人也特別來參加此次活動。

林飛帆表示，香港人爭取民主的勇氣照應出中國極權政府的本質和醜陋。這不是最後一場選舉，而是最關鍵的一場選舉，是民主和極權的對決。他對香港朋友表達感謝，並表示台港同行，一起加油，希望今日台灣，明日香港。

林飛帆跟現場鄉親表示，要讓改革持續不回頭，需要民主多數的國會。在國內仍然面對相當嚴峻的挑戰。不只中國正在發展所謂的介入台灣選舉方案，企圖炮製去年干預台灣大選的作法。在國內，也面對有的政客，打著「藍綠一樣爛」的招牌，搖搖擺擺來騙選票。

林說，改變不是靠空談，政治不是靠刪去法，政治的改變，更不是靠回收藍綠不要的政客。

林飛帆向現場鄉親喊話：改革有時候需要登高一呼，有的時候，需要的是匍匐前進，進退有據。但不會放棄，更不會退縮。希望大家明年1月11號回台灣投票，總統投小英，區域立委跟政黨票要支持民進黨，讓總統連任、國會過半。

(中時 )