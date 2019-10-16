大政治大爆卦-無色覺醒》傾聽之旅 韓國瑜直搗小英故鄉屏東 14:102019/10/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大政治大爆卦-無色覺醒今赴屏東六堆忠義祠進行庶民開講，昨天高雄市長韓國瑜正式請假投入大選，今天出征就來到屏東六堆忠義祠參拜進行傾聽之旅。 現場人潮擁擠支持群眾頭帶國旗帽手揮國旗，熱烈歡迎韓國瑜的到來。韓國瑜直搗小英故鄉，稍早跟當地觀光業者的講座中，無不要求當局還我陸客。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 真正最強母雞 黃澎孝：李佳芬是韓國瑜的貴人 10:442019/10/12 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 政治熱門新聞 看完記者會 網：開始佩服韓國瑜了 - 政治 驚爆！蔡英文論文將在這天「解密」 - 政治 贊成罷免韓國瑜？最新民調出爐 比例超可怕！ - 政治 出征曲一唱 韓黑嘆服：高招啊！ - 政治 林國成退黨 親民黨台北市議會一個不剩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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