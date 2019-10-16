大政治大爆卦-無色覺醒今赴屏東六堆忠義祠進行庶民開講，昨天高雄市長韓國瑜正式請假投入大選，今天出征就來到屏東六堆忠義祠參拜進行傾聽之旅。

現場人潮擁擠支持群眾頭帶國旗帽手揮國旗，熱烈歡迎韓國瑜的到來。韓國瑜直搗小英故鄉，稍早跟當地觀光業者的講座中，無不要求當局還我陸客。

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(中時電子報)