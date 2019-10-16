程式設計師「阿宗」不滿女友提分手，2018年8月間傳送她的裸照及私處照給女方，威脅再到他住處嘿咻，否則「等著看妳在網路紅」、「在A片看到妳自己，別意外」，女友嚇得赴約，「阿宗」不但強制性交得逞，還竊錄過程，雖女方沒提告，但「阿宗」因涉詐欺案，檢警在查扣電腦中發現性愛影片而曝光。台中地院依強制性交罪判刑3年，得上訴。

判決書指出，從事程式設計工作的「阿宗」，不滿女友提出分手，在2018年8月29日到9月1日期間，以LINE通訊軟體傳送女友的裸照及私密處照片及「我等著看妳在網路紅」、「哪天，妳在A片看到妳自己，別意外」、「禮拜一，妳沒出現，妳等著瞧」等文字給女方，恫嚇女友隔天到他的住處嘿咻，否則，他不會刪除裸照及性愛影片。

女友唯恐照片及影像外流，9月2日到「阿宗」住處，「阿宗」不但強制性交得逞，竟還竊錄下過程，事後，女友並未主動控告遭性侵。

豈料，「阿宗」因另涉詐欺案，被起訴仍在法院審理中，檢警竟在查扣的電腦資料中發現有性愛影片，追查才發現此事，又另案起訴。

台中地院審理時，「阿宗」坦承兩人嘿咻，但辯稱是「雙方合意」；女友指控遭「阿宗」以公開照片及影片威脅，因為對她傷害很大，導致她憂慮失眠，因她想要刪除或拿回照片、影像，才去他住處，但並未明確向「阿宗」表明「不願」與他發生性行為。

法官認定女方因忌憚「阿宗」恫嚇，自由意志遭到壓制，而遭強制性交。依妨害性自主罪判「阿宗」徒刑3年。

(中時 )