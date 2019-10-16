嘉義縣副縣長吳容輝（右二）、縣府農業處長許彰敏（右一）對縣內各項優質農產品嘖嘖稱奇。（張毓翎攝）

現場展示參與此次快閃活動的產品。（張毓翎攝）

現場展示參與此次快閃活動的產品。（張毓翎攝）

嘉義縣政府日前率團至新加坡參加「2019年亞洲茶品／咖啡＆烘焙暨設備展」，期間接單共計美金12萬1700元，成績亮眼，為了拓展海外市場商機，這次縣府媒合新加坡立元集團，於10月21至27日在集團旗下的高檔連鎖百美超市辦理嘉義優鮮快閃店，以更了解當地人對於嘉義農特產的喜好與回響，做為業者日後進軍新加坡市場的依據。

嘉縣府16日在縣府記者室舉行「新加坡嘉義縣物產專區設置及農產品行銷」行前記者會，副縣長吳容輝、農業處長許彰敏、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人及業者皆至現場宣傳自家的優質產品。吳容輝表示，嘉義縣農業資源豐富且品質極為優良，從山縣的阿里山高山茶、咖啡，再到海線優質漁產品，應有盡有、琳瑯滿目，盼此行可帶來更多新商機。

農業處企劃行銷科長康昌榮指出，今年縣府積極開拓海外市場，7月縣府已帶領10家農會與企業至香港辦農特產推介會，配合中央新南向政策，8月縣府再次辦領頭羊的角色，帶著5家業者至新加坡濱海灣金沙酒店參展，這3天期間，接單總計美金12萬1700元，此外，估計後續1年內接單可達美金27萬9000元。

康昌榮表示，這次前進新加坡，準備43項農產品販售，包括：嚴選台梗2號有機糙米製成的有機糙米茶、中埔鄉特產黑木耳所製成的黑木耳蒟蒻、竹崎鄉在地柳橙等，此外，也會對當地消費者進行問券調查，以了解新加坡人消費習慣，及偏好的產品類型等，藉著快閃店活動，希望未來縣府能幫助嘉縣在地業者拓展更寬廣的市場。

(中時 )