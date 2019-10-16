墨西哥安全部隊今天在西南部的格瑞羅州（Guerrero）與武裝平民發生槍戰，這是兩天以來，墨西哥第2起大規模殘殺事件，兩起事件共造成28人死亡。

格瑞羅公共安全發言人阿爾瓦雷茲（Roberto Alvarez）表示，14名平民與1名士兵在伊瓜拉（Iguala）附近的蒂波契卡（Tepochica）遭槍殺身亡。

伊瓜拉臭名遠播，因為2014年，有43名實習教師在此失蹤。

路透社看到一張槍戰後的照片，拍到2名平民被殺害，1人四肢癱軟，被吊掛在彈痕累累的皮卡車一側。

昨天米卻肯州（Michoacan）13名員警疑似遭到販毒集團槍手殺害後，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）捍衛安全政策，把暴力情事怪到前一任政府頭上。

但最新這起殘殺事件，可能會讓羅培茲歐布拉多承受更大壓力，必須對這個他去年12月上任時承諾解決的問題有所控制。

格瑞羅州和米卻肯州是墨西哥最暴力的兩州，敵對的販毒集團爭搶前進太平洋和進入墨西哥內部的走私路線。

(中央社)