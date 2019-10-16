支持者高舉國旗、熱情回應。(林宏聰攝)

支持者熱情回應。(林宏聰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，16日下午走訪來義部落進行固本會報，向來原鄉都是藍營大票倉，一見到韓市長蒞臨，現場族人高舉國旗歡呼，韓致詞時談到，若這3年半大家感覺國家興旺，那繼續投蔡英文他沒意見，但實際是人民過得苦不堪言，「民進黨不是台灣人的爸爸，台灣人才是政黨的爸爸」。

走入部落，韓國瑜強調特別擔心4件事，經濟、教育、醫療及建設，除了擔心經濟發展，也擔憂下一代有沒有辦法享受一樣的教育資源；而原鄉地處偏遠，醫療資源夠不夠；也不能因為在偏鄉，地方建設就大幅度落後，4大問題使得政府一定要在原鄉大力建設。

話鋒一轉，他轉頭為黨籍立委拉票，韓國瑜說，立委在國會殿堂有3把刀在手上，對法案審查的刀、幫人民看緊荷包的刀與質詢的刀，若沒有支持優秀、敢大聲講話、為地方爭取建設且全力以赴的立委參選人，那原民就要吃大虧。

接著強調，2020還有一場重要選舉，化說到一半，頓了一下又繼續說「剛講章正輝那麼多好話，突然要講自己卻有點臉紅、不好意思」，台下民眾聞訊會心一笑。

韓國瑜接著問大家一個問題，過去3年半蔡英文總統執政，這麼多民進黨支持者給這麼好的機會，立院過半、完全執政，但大家日子過得好不好、苦不苦？

因此呼籲總統大選，長期支持綠軍的朋友真的要清醒，「民進黨不是台灣人的爸爸，當然國民黨也不是，而人民才是政黨的爸爸」，民主是人民作主，若這幾年大家覺得過得很好、百業興榮，那投蔡英文他沒話說。

韓說，但目前時局，人民苦不堪言、整個台灣未來沒有信心、中華民國國運也開始擔憂害怕，就必須讓蔡英文下架，手上神聖選票是唯一擁有，現在大家在政治層面已經一無所有，只剩這張選票，他要民眾把眼睛打開，這張票將會決定中華民國命運、台灣人幸福、子孫未來，「自己的國家自己救。」

(中時 )