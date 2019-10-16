國民黨總統參選人韓國瑜丟出先公佈閣揆的訴求。民進黨前立委林濁水今臉書說，這是台灣選總統的人從來沒有做過的事。先公布閣揆，很稀奇，但是總算是第一次出現格局，而且依「邏輯」是大格局，「很值得我第一次給他稱讚」。

隨後林濁水諷刺說，丟出這主張不必懷疑，是已經覺悟到副總統不管怎麼搭配都沒有救了，所以只能喝白虎湯。

他表示，現在就看韓邏輯上怎麼交代清楚和將來總統和閣揆國會運作的原則是什麼，能不能說服一直不信賴韓的有知識的人，還是仍然終歸是虎爛一場了。

(中時 )