韓丟訴求 林濁水：很值得我第一次給他讚 15:102019/10/16 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓丟先公布閣揆 林濁水：很值得我第一次給他讚。照片摘自林濁水臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜丟出先公佈閣揆的訴求。民進黨前立委林濁水今臉書說，這是台灣選總統的人從來沒有做過的事。先公布閣揆，很稀奇，但是總算是第一次出現格局，而且依「邏輯」是大格局，「很值得我第一次給他稱讚」。 隨後林濁水諷刺說，丟出這主張不必懷疑，是已經覺悟到副總統不管怎麼搭配都沒有救了，所以只能喝白虎湯。 他表示，現在就看韓邏輯上怎麼交代清楚和將來總統和閣揆國會運作的原則是什麼，能不能說服一直不信賴韓的有知識的人，還是仍然終歸是虎爛一場了。 (中時 ) #林濁水 #閣揆 #總統 #2012大選 #蔡英文 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 真正最強母雞 黃澎孝：李佳芬是韓國瑜的貴人 10:442019/10/12 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 英批國民黨炒作亡國感 孫大千嗆鬼話 04:102019/10/14 政治要聞 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 蔣經國在美曾遇刺 周錫瑋：擔心韓國瑜安全 19:432019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 蔡英文博士論文門爭議 羅智強用16字總結 15:552019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 政治熱門新聞 看完記者會 網：開始佩服韓國瑜了 - 政治 驚爆！蔡英文論文將在這天「解密」 - 政治 贊成罷免韓國瑜？最新民調出爐 比例超可怕！ - 政治 出征曲一唱 韓黑嘆服：高招啊！ - 政治 林國成退黨 親民黨台北市議會一個不剩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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