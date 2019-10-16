國民黨總統參選人韓國瑜昨日宣布對高雄市請假，要全力投入競選。並在昨晚接受專訪提到，副總統人選已心有定數，待時機成熟會對外公布。對此，前民進黨立委林濁水就表示，對於韓國瑜丟出先公布閣揆的訴求，依「邏輯」是大格局，很值得第一次給韓稱讚。但網友卻疑惑，「被你稱讚最後都沒甚麼好事」。

林濁水今在臉書PO文指出，韓國瑜丟出先公佈閣揆的訴求。這是台灣選總統的人從來沒有做過的事。先公布閣揆，很稀奇，但是總算是第一次出現格局，而且依「邏輯」是大格局，很值得給他第一次稱讚。

他也表示，現在就看他邏輯上怎麼交代清楚和將來總統和閣揆國會運作的原則是什麼，能不能說服一直不信賴他的有知識的人，還是仍然終歸是虎爛一場了。

但是，林濁水也提到，丟出這主張不必懷疑，是已經覺悟到副總統不管怎麼搭配都沒有救了，所以只能喝白虎湯。

網友看完則表示，「被你稱讚最後都沒甚麼好事欸」、「哈哈！終於知道為何綠色大便黨的其賣選輸草包啦」、「這個人根本沒誠信」。

(中時電子報)