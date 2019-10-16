行政院會明擬通過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，取消竹木年限。原本規定竹林必須要長6年，才能參加禁伐補償，取消年限後，竹林砍伐並重新生長，只要保持七成覆蓋率就能參加禁伐補償。

林務局推動國產木材利用，但佔全台森林面積11％的竹材卻面臨法令限制，讓業者陷入無竹可用的危機。主因是原民會3年多前制定「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」，補償原保地主，凡有種植林木者每公頃可獲3萬元補償，條件是不能伐木。

全台利用率最高的竹材多來自於原住民保留地，其中桂竹佔比高達8成5，但「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」2016年上路後，地主多選擇領取1公頃3萬元的補償金，不再供應竹材給加工廠，導致竹料嚴重短缺。原住民族委員會因而推出修正草案，取消竹林必須生長到6年才能參加禁伐補償的規定，方便地主彈性管理竹林。

原民會表示，禁伐補償執行兩年半，但檢討發現竹林會在成長第4年逐漸老化，取消年限後，地主可以領取4年補償，竹子成熟就可賣給加工業者，等竹子重新生長覆蓋率達到七成後，就可重新申請禁伐補償，不用再等6年。

(中時 )