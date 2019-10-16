有關媒體報導F-16A/B型戰機升級進度落後，係因漢翔公司人力不足，並引申為漢翔公司將人力投入高教機案，致F-16升級案人力短缺，漢翔公司中午表示， F-16A/B型戰機捍衛領空超過廿年，本次性能提升可將機上重要系統裝備更新提升為最先進型式，對國軍戰力有重大助益。但在施工過程中偶發現有非原先規畫更新項目零件因使用造成性能衰減，漢翔配合原廠經全面詳細測試後，一併修復更換，此舉勢將造成進度較預期落後。

漢翔還說，今年第一季前，確因工項增加而投入人力不符需求影響交機進度，惟近半年來漢翔已廣為增聘工程師及技術員200以上，經完整訓練後投入產線，每月交機數量正快速增加中，在堅守交機品質前提下，已逐步趕上進度，預期將可如原規劃期程完成交機合約。

此外，漢翔指出，其現有人力超過7千人，執行F-16A/B型戰機升級案投入之人力專長偏重維修組測，而高教機案投入人力之主要工作為設計製造新機，目前工作為首架機出廠後飛試，尚未進入量產階段，人員工作專業不同，並無可能以F16升級案之人力轉投入高教機案，兩案人力在公司內部並無重疊。

(中時 )