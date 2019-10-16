國民黨立委許毓仁（中）與國民黨立委費鴻泰（左二）。（國民黨團提供）

由財政部督導八家公股行庫積極推廣的台灣Pay，截至今年7月底，導入商家僅8.32萬家，不及LINE Pay的14萬家、街口支付9萬多家，在行動支付的市佔率不及5％。國民黨立委許毓仁抨擊，台灣Pay有八大公股行庫當後盾，還做得零零落落，「外行領導內行的結果就是國家級支付品牌被國際Pay打趴」，許毓仁痛批，財政部、金管會要有人下台負責。

台灣Pay推廣至今，市佔率仍難以突破5％，許毓仁表示，以財政部為主的經營高層根本不諳行動支付，忽略台灣人早已習慣使用信用卡的特性，忽略行動支付的要件與安全性，遲至去年才開放綁定信用卡，市場早就被Line Pay、街口瓜分，且無論是綁定金融卡或信用卡，能綁定的銀行大多數公股銀行，民營銀行只有少數幾家，再加上介面不友善、使用體驗上無法到位等，都限制了台灣Pay的普及，使用率難怪會被國際Pay打趴，慘不忍睹。

許毓仁強調，台灣Pay根本沒有電子支付執照，並非《電子支付機構管理條例》第三條中所稱之電子支付機構，換言之，台灣Pay充其量只是行動ATM，很多業務根本不能做，就像是「國王的新衣」，許毓仁批評，台灣Pay演變至今根本變成一個「四不像」，他強調，財經公司過去只是扮演基礎建設角色，卻硬要衝到第一線打品牌，沒有花時間去準備、去申請該有的執照，外行領導內行的結果就是拖累政府推動電子支付的速度，也無助於落實「普惠金融」的目標，國家級支付品牌已經淪為國際笑話。

許毓仁也指出，根據財政部國庫署的資料顯示，今年8家公股行庫在推廣台灣Pay的行銷預算為6745萬元，台灣Pay每推出一個行銷活動，銀行大概就要支付50萬至100萬元的行銷成本。許毓仁批評，投入近7千萬的行銷費用，市佔率仍舊回天乏術，若再將資訊系統對接、程式開發等加上，8家公股行庫投入台灣Pay的總成本，恐是行銷費用的10倍以上。

許毓仁表示，台灣Pay明年恐將打掉重練，不再強打「台灣Pay」品牌，財金公司並將轉向幕後做QR Code共通標準，許毓仁抨擊這根本就是在抽腿、規避責任，從台灣Pay上路至今粗估上億元的行銷費用如同丟入大海。錯誤的政策應該要立即停止並檢討，相關單位也應出來向人民道歉，並負起政治責任請辭下台。

(中時 )