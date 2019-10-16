林志成

台南藝術大學學生廖佩琪，於全美第一電影學院─南加大進修動畫，並獲得當地Roger Studio提供CG實習生一職，參與探索頻道(Discovery)品牌重定位的片頭動畫以及鯊魚週等重要動畫的製作，表現深獲肯定，進一步讓她已申請獲得續留美國工作的機會。

日本多邊角動畫公司為世界知名的3D動畫公司，近期大量和Netflix(網飛)及各類國際串流平台合作，動畫作品產量豐盛。台藝大學生陳冠儒在該公司擔任全年實習動畫師，參與多達5項的大型專案，其中包含以新技術復刻製作的《企鵝家族》，不止於日本國內NHK電視台上映、更於全球放送。

台科大學生李宜庭，在美國設計主流名校帕森設計學院跨域研修聲音設計、互動裝置藝術等多媒體專業課程，並在豐富的實習案件中屢獲好評。其中於現今最熱門的網頁架設公司Wix.com實習期間，她完成了三個不同的互動網站並上線，藉由團隊合作和密切的客戶溝通，將抽象概念透過視覺設計具體傳達。

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，107年度選送19位學生遠赴美國、英國、德國、法國、荷蘭、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭等8國共15家機構進修與實習。

今年這群學子分別從世界各國的設計名校或公司取經返國，自10月16日至20日為期5天，將於台北華山1914文創產業園區4B館1F-1展示他們的成果作品，並分享一年來於跨文化情境下跨領域學習的情形，以及如何從跨域學習發揮專業設計能量。

教育部長潘文忠表示，這項計畫自94年執行迄今，計選送284位優秀學子分別至海外頂尖設計學府與知名設計公司進修與實習，平均每人比照公費留學考試獲得教育部約新台幣150萬元的全額補助。

教育部追蹤94年至106年返國學員的後續發展，返國後100％投入職場；從業領域大多為設計相關產業，其中更不乏國內外知名公司，例如：我國的廣達、華碩、鴻海、西基電腦動畫…等，更有部分學員兼具國際移動力，於跨國性公司任職。

(中時 )