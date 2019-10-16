蔡英文總統今接見「美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriarty)」，莫健致詞表示，美國非常關切中華人民共和國，不斷對台灣施予政治、經濟以及軍事方面的壓力。美國反對任何一方片面改變現狀，因為這樣子的改變會破壞促成過去數十年來和平穩定及發展的區域框架。

莫健強調，台灣從戒嚴演變為民主燈塔，是這個時代最偉大的一項成就之一。而這項得來不易的成就必須要能夠維持。

總統指出，今年是《台灣關係法》立法40週年，台美關係也在今年，達到幾十年來最好的狀態。上個月，台美剛舉辦了「印太民主治理諮商」首屆對話，美國國務院主管紐澳及太平洋事務的孫曉雅（Sandra Oudkirk）副助卿，上週也來到台灣，參加首屆「太平洋對話」，這些都是台美關係日益密切的最佳例證。

在經貿方面，總統也表示，台灣上個月籌組農業訪問團訪美，預計未來兩年，將採購總值達37億美元的農產品。期盼在這個良好基礎上，儘速啟動洽簽台美雙邊貿易協定，促進雙方貿易進一步成長。

總統指出，台灣和美國多年來攜手合作，捍衛自由、民主和人權等普世價值，並且一起為區域的繁榮發展，做出貢獻。

總統強調，身為國際社會負責任的一員，台灣面對中國的打壓，我們不會放棄對國際事務的參與，也不會放棄對民主自由生活方式的堅持。

總統表示，台灣將持續跟美國、以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉，貢獻力量。最後，再次歡迎莫健主席來訪，祝福此行成果豐碩。

隨後，莫健致詞時表示，2019適值《台灣關係法》立法40週年，台美不斷紀念我們永續的夥伴關係，這立基於台美共享的利益與價值，光是這一年，就看到台美關係有顯著進展，包括AIT新館的落成，以及美國宣布售予台灣新的F16戰機等。

莫健指出，台灣是美國非常重視的夥伴，我們共同面對區域的挑戰，也一起合作促進國際規範、宗教自由以及民主治理等價值。

莫健也指出，今年台美在全球合作暨訓練架構（GCTF）夥伴關係下，有許多里程碑，像是日本及瑞典都加入共同主辦GCTF的活動，這也反映出台灣在全球都可以做出非常多的貢獻。

莫健表示，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係之間的和平及穩定。

莫健提及，上週所舉辦的首屆「太平洋對話」，也證明了美國對台灣的支持，以及美國對太平洋區域及全球各地友邦的支持。這也是為什麼美國持續協助台灣拓展國際空間、建立經濟及夥伴關係，並且維持密切的安全合作。也如同蔡總統在10月10日的演說所提到，台灣現在成為了捍衛民主價值最前線的國家。

莫健也強調，台灣是民主成功的典範，是世界上一股良善的力量，當然也是美國的合作夥伴。未來，要讓台美在《台灣關係法》所建立的基礎上，持續推展台美間的密切合作，並在多方面達成更多的成就。

(中時 )