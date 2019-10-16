陸媒拍到宋茜飛北京辦簽證再直飛首爾。（圖／翻攝自娛樂給我五微博）

網友分享遇到宋茜。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

女團f(x)前人氣成員雪莉14日在家中被發現驟逝，得年25歲，身為同團隊長的宋茜自事發後一路保持沉默，卻衰引來酸民在她微博留下不好聽的話，今陸媒報導，直擊宋茜到北京辦完簽證事宜後便直飛首爾，還有空姐發文爆料遇到宋茜，「感覺她真的很難過，看上去也很疲倦」，下飛機時還一度忘記拿東西，精神狀態似乎不太好。

雪莉10年前和宋茜、Amber、Luna、Krystal一同出道，4年前雪莉因故退團，2天前雪莉驚傳自殺身亡，Amber、Luna相繼宣布停止手上目前工作，今大陸微博《娛樂給我五》報導，人在上海拍攝新戲的宋茜被拍到連夜趕回北京，身穿黑色帽T表情哀傷，傳她本來想直飛首爾弔唁雪莉，但因簽證過期只好先到北京辦理相關事宜，再飛到首爾送雪莉最後一程。

據《搜狐娛樂》報導，一名疑似空姐網友分享：「今天宋茜就坐我航班，聽說簽證過期回北京辦簽證然後去韓國，感覺她真的很難過，看上去也很疲倦，下飛機時一個巨大無比的禮盒都忘了拿，然而她的微博有一堆鍵盤俠罵她為什麼不為雪莉發微博，你怎麼知道別人不難過，這個世界好多人的心理真的好扭曲，網路暴力好可怕」。

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(中時電子報)