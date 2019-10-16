小模子涵（翁子涵）如今被瘋狂起底，不僅被報導疑似從事性交易、用假貨，如今更被爆料曾經吸毒，讓甜美形象再度崩壞。（圖摘自子涵IG）

因連千毅事件遭起底，和「任哥」一直有著密切關係的小模子涵（翁子涵），如今也被瘋狂起底，不僅被報導疑似從事性交易、用假貨，如今更被爆料曾經吸毒，讓甜美形象再度崩壞。據透露，子涵過去曾在摩鐵開趴時吸食毒品，驗尿成陽性反應遭警方逮捕，實在令人震驚。

根據《三立新聞》報導指出，子涵於2015年7月1日，疑似與友人在新北市中和新生街上一間汽車旅館內共計15人開毒品趴，不巧遭遇警方臨檢，被發現桌上竟有有含K它命的毒咖啡包，全數被帶回驗尿。待驗尿結果出來後，15人內有12人沒有測得毒品反應，然而，子涵與牛姓女友人、許姓男友人共計3人測出有安非他命反應，被檢警偵查送辦。

經紀人表示，子涵當時正處於叛逆期，不慎結交到壞朋友才會導致有著不風光的黑歷史。（圖摘自子涵IG）

而她的經紀人表示，過去子涵的確年輕不懂事，當時正處於叛逆期的她，愛玩又常跟家裡人發生爭執，於是常往外跑，不慎結交到壞朋友才會導致有著不風光的黑歷史。經紀人強調，子涵現已成熟很多，為自己的事業付出很多心思，希望外界不要在將焦點對在子涵的過去，抹滅她一直以來的努力。

由於當時是子涵首次被查獲吸毒，獲得緩起訴機會，後續也被安排接受戒癮療程。子涵驚人的內幕如滾雪球般越滾越大，真是始料未及。

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(中時電子報)